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Старлей командував ротою снайперів РФ: ЗСУ знищили російського офіцера

6 жовтня 2022, 15:45

Знищений старший лейтенант РФ Хачатур Матевосян, який командував ротою снайперів.

Матевосян
Хачатур Матевосян / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили командира роти снайперів російських окупантів.

Про це повідомив в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він також опублікував фото ліквідованого офіцера-рашиста.

За його даними, знищений старший лейтенант РФ Хачатур Матевосян, який командував ротою снайперів.

"Успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - іронічно прокоментував ліквідацію окупанта Штефан.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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Анатолій Штефан війна Росії та України
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