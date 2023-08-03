ЗСУ зіткнулися з новою проблемою на фронті: окупанти вдалися до цинічного кроку

Українські військові зіткнулися з новою проблемою на фронті - мінуванням окупантами тіл своїх "двохсотих" товаришів, йдеться в матеріалі Reuters.
Журналісти поспілкувалися з українськими саперами, які займаються розмінуванням покинутих позицій росіян.
"Там було троє або четверо їхніх (росіян - Главред) загиблих. Два хлопця лежали один на одному, що викликало у нас підозри, тому що, якби був вибух, їх би розкидало у різні боки, а тут один лежить на іншому. Ми вчинили правильно: не чіпали їх. Тому що, коли ми дісталися туди з "кошеням" (спеціальним пристроєм для розмінування - Главред), ми побачили, що під ними була ПМН", - поділився 47-річний сапер Володимир.відео дня
За його словами, щодня його команда втрачає по одному фахівцеві - пораненим або загиблим. Першими на завдання завжди йдуть сапери.
Росіяни мінують усе - двері, коробки і ящики, навіть іграшки, а також власних загиблих.
"Вони знають, що наші медико-евакуаційні групи піднімають поранених і вбитих, під якими потім знаходять цю вибухівку. А це дуже небезпечно для нас", - пояснив Володимир.
Контрнаступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ триває вже третій місяць. Протягом цього часу наші війська стикнулися з потужною системою оборони окупантів і мінними полями, що уповільнили в результаті просування захисників.
За даними New York Times, ЗСУ у своєму контрнаступі поки відмовилися від методів ведення бою армії США і повернулися до тактики, яку прекрасно знають - виснаження російських військ артилерією і ракетами великої дальності замість штурмів мінних полів під вогнем противника.
На цьому тлі в армії РФ почався снарядний голод, повідомила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Forbes, своєю чергою, пише, що українці переважають принаймні в одному з епізодів ширшого задуму - у контрбатарейній боротьбі.
Ситуація на фронті все одно важка. Увечері, 3 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив про жорстокі штурми на східній лінії фронту. Водночас командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив збільшення темпів наступу ЗСУ на Бахмутському напрямку.
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