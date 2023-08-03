Атакує справжнє "пекло": в Україні вдарить +36

Погода в Україні 4 серпня стане нестерпною. Температура повітря різко підвищиться. У цей день не очікується навіть опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
4 червня буде настільки спекотно, що синоптики попереджаються про пожежну небезпеку. Надзвичайний рівень небезпеки зберігатиметься у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Донецькій областях.
Погода на 4 серпня
За даними Укргідрометцентру, у цей день короткочасні дощі очікуються лише у західних областях та на Житомирщині. Місцями можуть бути грози. На решті території буде без опадів, малохмарно.
"Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 29-34°, на крайньому заході країни 23-28°; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 21-26°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +36
Синоптики з meteoprog попереджають про те, що вже зовсім скоро Україну "смажитиме". 4 серпня температура повітря підвищиться до +36 градусів тепла.
Найспекотніше в цей день буде у Кіровоградській області. З різницею в декілька градусів така ж погода триматиметься на території північних, центральних, південних та східних областей.
Прохолодніше буде лише на території західних областей. Так, наприклад, у Львові температура повітря вдень підвищиться до 26 градусів тепла.
Погода 4 серпня у Києві
У Києві 4 серпня опадів не прогнозують. Температура повітря вночі буде 15-20 градусів тепла, а вдень підвищиться до 30-34 градусів тепла.
"Малохмарно, без опадів. Вітер переважно південний 5-10 м/с", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на серпень в Україні
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Києві влітку 2023. Виявилось, що серпень у столиці буде найхолоднішим з трьох літніх місяців. Максимальна температура повітря вдень складе +28 градусів, а мінімальна температура в столиці вночі - 13 градусів. Найтеплішим днем серпня стане 21 число, а найхолоднішим – 14 серпня.
Пізніше синоптики розказали, якою буде погода в останній місяць літа. В перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску. Опадів у цей період не очікується, розпочнеться справжня спека.
В Укргідрометцентрі повідомили, що у серпні буде справжня холодина, не слід очікувати спекотної погоди. Середні місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла.
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