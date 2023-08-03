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Штурми дуже жорстокі, ситуація складна на всіх напрямках - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
3 серпня 2023, 21:50 оновлено 3 серпня, 22:20
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Ситуація складна не лише на східній лінії фронту, а й на південних напрямках. Там тривають важкі бої.
Владимир Зеленский, ВСУ
На українському фронті дуже складна ситуація / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

На українському фронті складна ситуація, тривають важкі бої. Окупанти проводять жорстокі штурми. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Непроста ситуація спостерігається на всіх напрямках. Водночас українська сила домінує.

"Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки – усюди непросто. Але, щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному і кожній на фронті!" - сказав Зеленський.

відео дня

Дивіть відеозвернення Володимира Зеленського:

Владимир Зеленский
На українському фронті дуже складна ситуація / фото: скріншот

Ситуація на сході

За даними командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку та працюють над збільшенням темпів наступу.

"На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу! Слава Україні", - зазначає Сирський.

На Лиманському та Куп'янському напрямках окупанти намагаються наступати та збільшили кількість обстрілів, а також атак з використанням дронів. Натомість українські військові щодня зривають плани окупантів та не дають ворогу прорвати лінію оборони.

ЗСУ щодня знищують величезну частину окупантів та російської техніки.

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі зазначив, що РФ досі вважає Бахмут важливою для себе точкою, звідки можна продовжувати наступ. Там щодня тривають найдзвичайно складні бої.

"Сюди перекидають найбільш боєздатні російські підрозділи, які мають спочатку зупинити наше просування, стримати, а потім навіть розгорнути свій наступ. Але це лише (російські - Главред) мрії - перші етапи їм на цей час не вдаються. Не дивлячись на те, що підрозділи дійсно сюди перекидають сильні та досвідчені", - написав Жорін.

Натомість українські військові не зупиняються та потроху просуваються вперед.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція.

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Українські сили оборони продовжують просуватись на декількох напрямках фронту.

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