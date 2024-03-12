ЗСУ змогли просунутись на одному з напрямків фронту - карта ISW

Сили оборони України змогли вибити російських окупантів з позицій на Бахмутському напрямку і просунутись вперед. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що на Бахмутському напрямку протягом доби, 11 березня, тривали позиційні бої.
"Відео з геолокацією, опубліковане 6 березня, показує, що українські війська просунулися в поле на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча українські сили, ймовірно, останнім часом не просувалися", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.відео дня
Командир роти Збройних сил України, яка діє на Бахмутському напрямку, повідомив, що російські війська захопили позиції на околиці Іванівського на початку березня і з того часу не продовжували своє просування.
Крім того, зазначається, що позиційні бої тривали на кількох напрямках відносно Бахмута: на північний захід від міста у районі Богданівки; на захід у районі Іванівського та на схід від Часового Яру; на південний захід у районі Кліщіївки та Андріївки; на північний схід, біля Спірного та Роздолівки.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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