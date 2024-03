ЗСУ змогли просунутись на одному з напрямків фронту - карта ISW

Сили оборони України змогли вибити російських окупантів з позицій на Бахмутському напрямку і просунутись вперед. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що на Бахмутському напрямку протягом доби, 11 березня, тривали позиційні бої.

Командир роти Збройних сил України, яка діє на Бахмутському напрямку, повідомив, що російські війська захопили позиції на околиці Іванівського на початку березня і з того часу не продовжували своє просування.

Крім того, зазначається, що позиційні бої тривали на кількох напрямках відносно Бахмута: на північний захід від міста у районі Богданівки; на захід у районі Іванівського та на схід від Часового Яру; на південний захід у районі Кліщіївки та Андріївки; на північний схід, біля Спірного та Роздолівки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.