"Хаос корисний Росії": в ISW пояснили, як "відставка" Залужного грає на руку РФ

Неправдиву інформацію українських нардепів та інформаторів поширили не лише російські пропагандисти, а й західні ЗМІ.

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У ISW пояснили, як "відставка" Залужного грає на руку РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, скріншот

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що чутки про "відставку" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного допомагають країні-агресору Росії вести інформаційну кампанію проти України.

"Російські джерела користуються чутками про "звільнення" або "відставку" Залужного для подовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть упродовж певного часу", - йдеться у звіті ISW.

Експерти навели як приклад заяву головної російської пропагандистки і головного редактора RT Маргарити Симонян, яка підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про "відставку" Залужного, "хаос... корисний Росії".

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У ISW звернули увагу, що неправдиву інформацію українських нардепів та інформаторів поширили також західні ЗМІ.

Чутки про відставку Залужного

Увечері 29 січня в Мережі почала з'являтися інформація про те, що президент України Володимир Зеленський нібито звільнив генерала Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ.

Пізніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив УП, що інформація не відповідає дійсності.

"Точно ні. Президент не звільняв головкома", - сказав Нікіфоров журналістам.

Видання з посиланням на джерело в РНБО зазначало, що Залужному нібито запропонували іншу посаду, але він відмовився.

Пізніше Залужний опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Жодного підпису до знімка воєначальник не додав. Ймовірно, у такий спосіб головком натякнув, що він продовжує командування військами, і розвіяв чутки про своє "звільнення".

У коментарях до посту українці написали багато слів підтримки Залужному.

Зазначимо, нещодавно було опубліковано результат опитування з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного. Близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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