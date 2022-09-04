ЗСУ збили російський літак без єдиного пострілу / Генштаб

Українські захисники змогли знищити ворожий літак, не зробивши жодного пострілу.

Розповідь героя України Ярослава Мельника-командира ракетної батареї "Бук М1", на рахунку якої-11 бойових літаків різних типів, 2 вертольоти, 2 крилаті ракети і 13 БпЛА, передали у Міноборони України,

Його батарея вже протистоїть російським окупантам, цілячись по їх повітряних цілях.

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"Російські стерв'ятники полювали за нами, а ми — за ними. Одного разу збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили. Включили радар підсвічування. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль і з переляку катапультувався, а літак розбився", - розповів офіцер.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили командира загону спеціального призначення російських окупантів Василя Тонких. Офіцер Росгвардії командував підрозділом "ДНР". Він був ліквідований під Вугледаром Донецької області.

Також повідомлялося, що в Україні "демілітаризували " чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов був командиром шостої батареї другого гаубичного артилерійського дивізіону 200-ї артилерійської бригади.

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