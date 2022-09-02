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ЗСУ знищили сепаратистку з Донецька на прізвисько "Мультик"

2 вересня 2022, 13:47

Окупантка воювала проти ЗСУ і була "денацифікована" українськими воїнами під час бойових дій.

Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка
Сепаратистка Ірина Шиш із Донецька/ Telegram Штірліц

Українські воїни "подарували квиток на концерт Кобзона" сепаратистці Ірині Шиш (Кравчук), яка мала позивний "Мультик".

Вона була родом з Донецька і воювала проти Збройних сил України. Про її ліквідацію українськими бійцями повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі.

"Окупантка Ірина Шиш (Кравчук) з позивним "Мультик" з Донецьку зробила "крок доброї волі" – офіційно денацифікована та демілітаризована", – йдеться у повідомленні.

На оприлюднених військовим скріншотах видно, що смерть сепаратистки підтвердили російські групи у соціальних мережах. При цьому подробиці її загибелі невідомі.

Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка
Сепаратистка Ірина Шиш із Донецька/ Telegram Штірліц
Сепаратистка Ирина Шиш из Донецка
Сепаратистка Ірина Шиш із Донецька/ Telegram Штірліц

Ліквідація російських окупантів в Україні

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили командира загону спеціального призначення російських окупантів Василя Тонких. Офіцер Росгвардії командував підрозділом "ДНР". Він був ліквідований під Вугледаром Донецької області.

Також повідомлялося, що в Україні "демілітаризували" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надир-Шах Акболатова був командиром шостої батареї другого гаубичного артилерійського дивізіону 200-ї артилерійської бригади.

Крім цього, українські воїни ліквідували на фронті російського рядового-контрактника, який має прізвище, співзвучне з символом російського вторгнення "Z" – Юрія Зезегова. Російський загарбник так хотів воювати проти ЗСУ, що подолав для цього аж понад 2,2 тисячі кілометрів – приїхав із села Усть-Кулом Республіки Комі.

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