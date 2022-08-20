ЗСУ збили 4 Калібри над Дніпром: Залужний розкрив деталі

ППО України збили 4 ракети РФ / АрміяInform

У суботу вранці, 20 серпня, українська протиповітряна оборона збила чотири ракети Калібр російських окупантів у небі над Дніпропетровською областю, заявив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

Для цього ЗСУ застосували всього 4 ракети комплексу С-300, повідомив він у Facebook.

"В районі м. Дніпра збиті 4 ракети "Калібр". Нами застосовано тільки 4 ракети комплексу С-300", - написав Залужний у Facebook.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, близько 10 години ранку в Дніпропетровській області зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, в суботу вранці, 20 серпня, в тимчасово окупованому Росією Севастополі прогриміли нові вибухи.

Представники окупантів РФ заявили про те, що був завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Окупанти визнали, що їм не вдалося збити безпілотник, який атакував штаб ЧФ Росії в Севастополі.

У мережі з'явилися фото і відео з місця інциденту. Уточнюється, що в результаті вибухів жертв немає.

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