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ЗСУ розгромили ворожий об’єкт у Сватовому: там були 70 окупантів

28 листопада 2022, 01:25

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється.

Украинские военные, уничтоженная техника
ЗСУ розгромили об’єкт окупантів у Сватовому/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Генштаб ВСУ

Українські військові знищили об’єкт російських загарбників у Сватовому. Удар по окупантах відбувся 25 листопада, нині у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили успішність атаки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 27 листопада. Зазначається, що на момент удару по загарбниках у ворожому об’єкті перебували 70 окупантів.

"Підтверджено ураження ворожого об’єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що у російських окупантів великі втрати на полі бою. Місцеві лікарні Щастинського району Луганщини перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Окупантам доводиться перевозити своїх 300-х до Луганська.

Крім цього зазначається, що українські військові вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада під сильний обстріл Збройних сил України потрапили сотні мобілізованих з РФ, яких кинули на утримування окупованих територій в районі Сватового Луганської області.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України знищили 529 окупантів РФ, які були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області. Родичі окупантів, які перебувають у східній частині України, вже знають про катастрофічні втрати.

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