Україна відтіснила флот РФ на 100 км від своїх узбережь: блокада портів послабиться – ISW

Україна відтіснила флот РФ на 100 км від своїх узбережь/ Reuters, УНІАН

Блокада південних українських портів російськими окупантами може бути послаблена, адже українським Військово-морським силам вдалося відтіснити військові кораблі Росії від своїх узбережь на 100 кілометрів.

Про це повідомляють у звіті аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW), посилаючись на заяву ВМС ЗСУ України.

Також зазначається, що російські ВМС були змушені змінити тактику в Чорному морі. Тепер вони більше покладаються на системи берегової оборони "Бал" та "Бастіон" в окупованих Херсоні і Криму. Крім цього, російські загарбники посилюють свою протиповітряну оборону на захопленому ними українському острові Зміїний.

Повідомляється, що російські війська також перекинули до Криму додаткові дивізіони ППО С-300.

"У сукупності ці повідомлення свідчать про те, що український військово-морський тиск і протикорабельні ракети, ймовірно, в тому числі надані Великобританією та іншими державами, змусили російське угруповання в північно-західній частині Чорного моря більше покладатися на берегову і протиповітряну оборону, оскільки вони були відтіснені від українського узбережжя", – зазначають аналітики.

Аналітики Інституту з вивчення війни припускають, що Україна може використати такі успіхи, щоб послабити блокаду росіянами українських портів. Зокрема, як припускають в інституті, наша держава може відкрити нові маршрути для міжнародної допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Росія заблокувала практично всі порти і морські можливості українського експорту. Блокада була накладена на 22 мільйони тонн експорту, причому росіяни його ще й крали.

Пізніше спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що на сьогодні наша країна вже отримала достатню кількість протикорабельних ракет Гарпун, аби потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації.

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