ЗСУ розсікають плацдарм окупантів: експерт розкрив напрямок контрудару української армії

Оборонні укріплення РФ у Херсона немає сенсу атакувати "в лоб", їх краще обійти з флангів, впевнений Олег Жданов.
На Херсонщині Збройні сили України перейшли до успішної спроби контрнаступних дій навпроти Нової Каховки, заявив військовий експерт Олег Жданов.
"Це ГЕС і це другий міст через Дніпро, що забезпечує все угруповання російських військ, розташоване біля Кривого Рогу і якщо нам вдасться розсікти цей плацдарм на правому березі навпіл. Тоді ми зможемо і Херсон атакувати з двох напрямків з півночі і вздовж Дніпра, а Криворізьке угруповання може взагалі опинитися в оточенні", - зазначив він в ефірі єдиного марафону в слоті ТСН.
Експерт пояснив, що оборонні укріплення РФ у Херсона немає сенсу атакувати "в лоб", їх краще обійти з флангів, адже рашисти не зможуть швидко переобладнати свої лінії оборони.
Він каже, що для ЗСУ вирішальне значення матиме вогнева перевага: у разі надходження артилерії і бронетехніки по ленд-лізу наступальні дії можуть проходити успішно з меншими втратами.
Загроза оточення на Донбасі
Військовий експерт попередив, що в трикутнику Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Світлодарська дуга – зупинено просування ворога, за деякими напрямками навіть відсунули, але ворог намагається відновити наступ без урахування втрат.
"Намагаються оточити в напрямку Лисичанська і Сєвєродонецька. Загроза залишається, поки ми їх не відіжмемо з флангів", — зазначає експерт.
Імовірність нового наступу РФ на Київ
Імовірність наступу РФ на Суми, Київ, Харків, Чернігів Жданов оцінює як незначну, тому що росіянам просто вже ні з чим.
Єдине, що залишається небезпечним за напрямками з Білорусі, це "Іскандери", які нібито були куплені. Адже ними можуть наноситися удари по західних областях України, каже експерт. А ось розмови про наступальні дії з Придністров'я взагалі можна забувати, ситуація там нормалізується, каже експерт.
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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.
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