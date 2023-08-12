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ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на Запоріжжі: в ISW розкрили деталі

Анна Ярославська
12 серпня 2023, 08:44 оновлено 12 серпня, 09:06
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Українські війська ймовірно досягли північних околиць Роботиного, хоча сталість і протяжність цих позицій поки незрозумілі, зазначають аналітики.
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на Запоріжжі: в ISW розкрили деталі
ЗСУ просунулися до околиць Роботиного на Запоріжжі - ISW / Колаж: Главред, фото: 3-тя окрема штурмова бригада, 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Силам оборони України ймовірно вдалося досягти тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що українські сили досягли успіхів на заході Запорізької області на тлі продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту 11 серпня.

Геолокаційні дані, опубліковані 11 серпня, підтверджують, що українські війська досягли північних околиць Роботиного (10 км на південь від Орєхова), хоча сталість і протяжність цих позицій поки незрозумілі.

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ISW нагадує, що українські війська вже кілька тижнів проводять регулярні наземні атаки в напрямку Роботиного в рамках операцій, спрямованих на ослаблення російської оборони.

Як йдеться у звіті, здатність Сил оборони просунутися до околиць Роботиного залишається значною, навіть якщо українські досягнення на даний момент є обмеженими.

Опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) уздовж кордону Донецької та Запорізької областей.

На думку експертів, українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російських військових передислокувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області. Це вказує на те, що українські зусилля там можуть суттєво послабити російську оборону.

Аналітики вважають, що зараз Росія, схоже, не має значних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту.

Контрнаступ ЗСУ

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні, заявив 11 серпня президент України Володимир Зеленський.

Вся логістика російських окупантів знаходиться в зоні вогню Сил оборони України. Це створює необхідні передумови на фронті для широкомасштабних наступальних операцій ЗСУ. Про це заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

ЗСУ мають прогрес на фронті, але контрнаступ "повільний та важкий". На фронті ведуться активні бойові дії, ЗСУ безумовно намагаються просунутися вперед, підкреслив Джон Кірбі.

Сирський повідомив, що окупанти потужно штурмують оборону ЗСУ та хочуть прорватися до Куп'янська. Російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп'янський напрямок.

Інші новини:

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