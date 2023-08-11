Окупанти в глибокій обороні: ЗСУ перехопили ініціативу на фронті – Зеленський

Президент визнав, що втома наших героїв об'єктивна після 17 місяців війни.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-v-glubokoy-oborone-vsu-perehvatili-iniciativu-na-fronte-zelenskiy-10492630.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський оцінив хід бойових дій / Колаж: Главред, фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Офіс президента

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми перехопили і зберігаємо ініціативу в цій війні. Українські кроки мають значення. Наші кроки з вами. Кроки всього народу України. Кожного і кожної з вас", - підкреслив він, виступаючи в п'ятницю в Києві на українському Молодіжному форумі. Відео опублікував Офіс президента.

Зеленський визнав, що "втома наших героїв об'єктивна – понад 17 місяців повномасштабної війни".

відео дня

"Але саме ця втома і стане основою свободи і незалежності України. Втома не тільки тих, хто зараз на передовій. Коли ти захищаєш свободу, коли ти допомагаєш обороні, коли ти борешся, коли ти змагаєшся, коли ти працюєш, коли ти вчишся. І все це заради держави, і це твоя втома, і це твоя чеснота, і це твоє досягнення - свідчення, що тебе не здолати", - сказав президент.

"Яким би не був терор, скільки б разів не звучала сирена в Україні, чим би не погрожували нам окупаційні війська, все одно ми додаємо сили України. І саме тому окупант в обороні, в глухому захисті, і саме тому від України світ щодня очікує перемог, нехай маленьких", - зазначив він.

За словами Зеленського, "Зараз День молоді в Україні – це не 24 години. І це не дата тільки в серпні. Це кожен день. Бо війна - це час, коли кожен день потрібен".

Він побажав усім присутнім "гідної втоми". "І Я бажаю вам результату в житті. Потужного результату. Бо ваше життя - це і є життя України", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський назвав єдиний дипломатичний шлях закінчення війни. Він заявив про те, що запропонована ним Формула миру є важливою платформою не тільки для справедливого закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявив, що головне завдання зараз - збільшувати потенціал наших можливостей на фронті і послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на ЗСУ, зазначив президент.

Раніше Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни. Він заявив, що"ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

Більше новин: