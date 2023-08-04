Контрнаступ може мати успіх: у Time назвали умови

Повільний темп контрнаступу, який Україна використала до 26 липня, має мінімізувати втрати ЗСУ. Він спрямований на постійне витіснення окупантів.

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Нинішній український механізований прорив може бути успішним, вважають аналітики / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Ситуація в Україні залишається сприятливою для Києва попры обмежений прогрес, досягнутий у контрнаступі. Так вважають аналітики ISW Кароліна Хірд і Катерина Степаненко, Фредерік В.Каган з Американського інституту підприємництва. Вони назвали умови, за яких контрнаступ ЗСУ матиме успіх.

Як йдеться у матеріалі Time, по-перше, нинішній український механізований прорив може бути успішним, і українці можуть використовувати його досить глибоко, щоб розбити частину або всі російські оборонні лінії.

По-друге, російські війська, які вже страждають від серйозних моральних та інших системних проблем, можуть зламатися під тиском і почати контрольований або неконтрольований відхід.

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По-третє, постійний тиск і кампанія перекриття, підтримана масштабними зусиллями на кшталт тієї, що триває зараз, може створити пробої в російських лініях, якими українські війська зможуть скористатися спочатку на локальному рівні, а потім і для більш глибокого проникнення.

Перший і другий варіанти експерти вважають можливими, але відносно малоймовірними. Третій - найбільш ймовірний шлях до українського успіху.

Аналітики вважають, що третій варіант розвитку подій буде більш повільним і поступовим, ніж очікують західні прихильники України. Крім того, він залежить від допомоги Заходу, який повинен забезпечити Україну постійним поповненням обладнання, ймовірно, впродовж багатьох місяців. Таким чином, Україна могла б підтримувати свій тиск, поки російські війська не створять такі пробої на фронті, які українці зможуть використовувати.

Повільний темп контрнаступу, який Україна використовувала до 26 липня, покликаний мінімізувати українські втрати. Він також не спрямований на виснаження росіян, а скоріше - на постійне витіснення росіян з їхніх підготовлених оборонних позицій.

"Це все ще маневрена війна, а не війна на виснаження, просто в більш повільному темпі. Тому вона вимагає терпіння, але може бути успішною. З таким підходом українці досягли успіху як у Херсоні, так і на харківському напрямку", – зазначають фахівці.

Підстави для впевненості в можливості значних успіхів сил оборони тісно пов'язані з низкою проблем, властивих російській армії.

По-перше, російські війська розтягнуті, і тому страждають їхнього лінії постачання.

"Визначальною характеристикою цієї фази війни є те, що росіяни повинні захищати наземну лінію зв'язку, яка складається з автомобільної та залізничної доріг, що пролягає від Ростова-на-Дону на північно-східному узбережжі Азовського моря до Криму. Десятки тисяч російських військ на півдні України потребують величезної кількості продовольства, палива, боєприпасів, особового складу та інших вантажів, які повинні перевозитися по цій автомобільній та залізничній лінії", - йдеться у публікації.

Такий стан справ дуже вигідний для України, вважають експерти.

Якщо українці зможуть вийти до Азовського моря в будь-якому місці й утримувати свої позиції, вони переріжуть наземні лінії зв'язку. Росіянам, таким чином, доведеться утримувати його повністю.

Іншими словами, українцям достатньо перемогти і утримувати лише один сектор, щоб зробити практично всю територію, яку утримує Росія на захід від їхнього просування, непридатною для оборони.

Росіянам же необхідно перемагати скрізь і завжди. Українцям навіть не обов'язково доходити до води.

З одного боку, лінія розмежування не охоплює узбережжя по всьому периметру, і тому в деяких місцях вона є ближчою до нинішньої лінії фронту, ніж до берегової лінії. Якщо українці зможуть просунутися на відстань артилерійської досяжності лінії зв'язку (близько 25 кілометрів), вони можуть почати інтенсивно обстрілювати її таким чином, що це сильно погіршить здатність росіян продовжувати використовувати її.

Таким чином, українці можуть вибрати будь-який сектор лінії або скористатися будь-якою дірою, яка відкриється в будь-якому місці лінії, щоб прорвати лінію розмежування таким чином, щоб, найімовірніше, зруйнувати російську оборону на захід від цього прориву.

Контрнаступ ЗСУ може провалитися

У публікації наголошується, що Україна зберігає ініціативу та користується багатьма перевагами. Проте, контрнаступ ЗСУ може зазнати невдачі, оскільки росіяни можуть виявитися більш стійкими, ніж здається.

Ще однією причиною невдачі аналітики вказують те, що Захід може не встигнути вчасно надати Україні необхідне обладнання та підтримку.

Що відбувається на фронті

2 серпня сили оборони України продовжували вести наступальні дії південніше міста Бахмут Донецької області. Російські окупанти були змушені відійти з позицій в районі південніше Андріївки.

Також повідомлялося, що наступальні дії українські військові ведуть на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на зайнятих рубежах, завдають значних втрат противнику.

Раніше Сили оборони України мали успіх у Старомайорському районі та закріплюються на досягнутих рубежах.

Видання New York Times з посиланням на представників Пентагону повідомляло, що Сили оборони України продовжують контрнаступ та головний удар в даний час здійснюється на південному сході країни. Операція, в разі успіху, може зайняти від одного до трьох тижнів. При цьому інші сили ЗСУ залишаються в резерві.

Тим часом, в ISW назвали причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.

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