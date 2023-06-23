У Буданова дали прогноз по боях на найближчі два-три місяці

За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, в середині літа українськими офіцерами буде проведена оцінка можливостей армії російських окупантів.

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За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, росіяни намагатимуться все ж виконати всі ті завдання / колаж Главред, фото УНІАН і Генштаб ЗСУ

Активні бойові дії на фронтах україно-російської війни продовжуватимуться найближчим часом. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник начальника ГУР українського Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, в середині літа 2023 року українськими офіцерами буде проведена оцінка можливостей армії російських окупантів.

"На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і мета ‒ звільнення всіх наших територій", ‒ сказав він.

За словами Скібіцького, росіяни будуть намагатися все ж виконати всі ті завдання, "щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію" або не закінчили".

"Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа - чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, перегрупування, формування нових з'єднань, частин, як у них пройде реформування", ‒ підсумував офіцер.

Фейки РФ про військове керівництво України

Раніше в російських пропагандистських ЗМІ і Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "важко поранений" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови і осколкові поранення.

Крім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використовували логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

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