У Криму прогриміли вибухи: окупанти скиглять про атаку дронів

У тимчасово окупованому Криму в ніч на п’ятницю, 30 серпня, прогриміли вибухи.
Місцеві жителі зазначають, що чули п’ять вибухів. Чотири з них відбулися над Кіровським – три у районі аеродрому Кіровське та один біля залізничної станції.
Ще один вибух був у районі Джанкоя. Про це повідомив моніторинговий канал "Кримський вітер".
У міноборони країни-агресорки Росії скаржаться, нібито вночі була атака дронів на Крим. У російському відомстві кажуть, начебто ППО окупантів збила над півостровом два безпілотники.
"Мінказок Росії стверджує, що вночі над Кримом збили два українські безпілотники. А скільки не збили, мовчить", – зазначається у публікації "Кримського вітру".
Вибухи у Криму – останні новини
Нагадаємо, 22 серпня мешканці Севастополя почули сильні вибухи в районі порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ. Після вибухів у порту здійнявся величезний стовп вогню і диму. Внаслідок удару по порту на дно пішов "Конро Трейдер" – єдиний пором, який функціонував між Росією та окупованим містом Керч. Військово-морські сили ЗСУ нібито вдарили по порому з паливом українською ракетою "Нептун".
Після цього повідомлялося, що наслідки удару по "Кавказу" досі усувають – РФ зупинила поромне сполучення з Кримом. Після потоплення "Конро Трейдера", який перевозив вагони з паливом, Керченска поромна переправа не працює, заявили в Мінтранспорту РФ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про долю Кримського моста. Президент України відреагував на заяви ГУР щодо планів знищити Кримський міст і зазначив, що українські розвідники "вміють дивувати інфопростір".
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