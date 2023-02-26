ЗСУ "покришили" морпіхів РФ під Вугледаром: від частин окупантів залишилися купи техніки

Командування окупантів хоче заповнити великі втрати морпіхів мобілізованими.

Розбита техніка окупантів РФ / Фото УНІАН

Збройні сили України під Вугледаром Донецької області завдали нищівного удару по підрозділах 155-ї бригади морської піхоти РФ.

При цьому командування окупантів хоче заповнити великі втрати мобілізованими. Про це йдеться в повідомленні Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка при цьому публікує супутниковий знімок, на якому зафіксована знищена російська техніка, яка, ймовірно, входила до складу 155-ї бригади морської піхоти.

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При цьому наголошується, що морські піхотинці РФ виконували одні з найскладніших тактичних завдань і зазнали величезних втрат.

@DefenceHQ

"Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що в свою чергу знижує оперативну гнучкість. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара", — додали в британській розвідці.

/ @DefenceHQ

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За даними розвідки, ЗСУ повністю знищили сили та засоби окремої розвідувальної роти, доданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ, яка брала участь у штурмі Вугледара.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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