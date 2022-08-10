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"ЗСУ ночами нас вирізають": окупант скаржиться, що в них купа 200-х і кожен другий – поранений

10 серпня 2022, 15:10

Російський загарбник уже зрозумів, що їх з "товаришами по зброї" кинули у бій як м'ясо.

Российские военные
Российские военные / Reuters, Радио Свобода

Окупант поскаржився сину по телефону, що російське військо щодня не дораховується особового складу через влучні атаки бійців Збройних сил України.

Він розповів, що в лавах загарбників багато 200-х і 300-х. Поранення отримав кожен другий окупант. Розмову батька-загарбника зі своїм сином перехопило та оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Розбили [неценз.] нас на шматки. Купа 300-тих у нас. Кожен другий поранений. Половина нас тут залишилася. Танком розбили [неценз.]", – розповідає окупант.

Він визнав, що це не так звана "спецоперація", як її позиціонує країна-агресорка Росія, а справжня жорстока війна.

Також загарбник розповів сину, що поблизу місця, де вони перебувають, нібито з української сторони працюють "специ-поляки".

"Специ-поляки приїхали. Найманці. Скільки народу положили. У нас спеців порізали. Вночі підкралися. Сьогодні вісьмох вбили [неценз.] уві сні, потім ще двох. Я кажу, тут жорстка війна, а не "спецоперація". Ми тут м'ясо", – скаржиться російський загарбник.

Раніше військовий експерт Петро Черник зазначав, що на фронті з наближенням осені може розпочатися оперативна пауза, адже коли почнуться сильні дощі, рухатися військовою технікою стане важче. Ця оперативна пауза може тривати пів року, а може й більше.

Нагадаємо, раніше ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що вибухи в Новофедорівці в окупованому Криму можуть стати таким собі символом перелому війні. Вони означають інший стратегічний формат військового протистояння між Україною та РФ надалі.

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