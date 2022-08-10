"Триватиме пів року": експерт сказав, коли на фронті почнеться оперативна пауза

Експерт сказав, коли на фронті почнеться оперативна пауза/ Генштаб ЗСУ

На фронті з наближенням осені може розпочатися оперативна пауза, адже коли почнуться сильні дощі, рухатися військовою технікою стане важче.

Міжсезоння осінь та весна зазвичай утруднюють будь-яке пересування військ. Тому воєнні дії восени можуть загальмуватися, нинішня фаза війни затихне, але не відміниться. Про це розповів військовий експерт Петро Черник, повідомляє "24 канал".

"Ми це вже пройшли на початку війни, адже росіяни вторглися в Україну велетенськими колонами, і це допомогло нам їх нищити. Противник, швидше за все, виставить потужні вогневі артилерійські рубежі, бо ствольної артилерії у них ще багато. Росія має близько 5 тисяч робочих стволів, а снарядів до них – фактично безліміт", – зазначає експерт.

За його словами, неможливо передбачити, якою буде оперативна пауза. Проте вона може затягнутися надовго, навіть на пів року чи більше.

"Напевно, в цей час станеться справжня оперативна пауза. Якою вона буде – передбачити майже неможливо. Може триватиме пів року, може більше. І багато експертів думають так само", – каже Черник.

Також він зазначив, що ця оперативна пауза стосуватиметься здебільшого російських окупантів, а от для українців може якраз восени запрацювати ленд-ліз. І тоді 25 до 35 одиниць високоякісної авіації, яку ми отримаємо, можуть допомогти Збройним силам України переламати лінію фронту.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада знову продовжить термін дії воєнного стану в Україні на найближчому пленарному засіданні. Також буде продовжено термін загальної мобілізації.

Нагадаємо, раніше екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що вибухи в Новофедорівці в окупованому Криму можуть стати таким собі символом перелому війні. Вони означають інший стратегічний формат військового протистояння між Україною та РФ надалі.

Читайте також: