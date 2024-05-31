Щось більше, ніж буферна зона: експерт розповів про плани ворога в Харкові

Дії росіян спрямовані, скоріше, на те, щоб змусити Україну перекидати резерви з одних ділянок фронту на інші, каже військовий експерт.

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Наступ росіян в Харківській області / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Дії країни-агресорки Росії у Харківській області та її плани щодо Сумської області не пов’язані із створенням буферної зони, адже це було б досить нерозумно, каже журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що з урахуванням того, які в України є засоби ураження, наприклад, дрони, здатні літати на 1800 км, складно уявити, де має проходити межа цієї буферної зони.

"Я не дуже вірю в цю історію. Ваші засоби дальнього радіусу ураження, серед яких різні ракети, здатні діставати цілі супротивника на відстані десятків або навіть сотень кілометрів. Якщо Захід зніме заборону на їхнє застосування по російській території, росіянам потрібно буде будувати буферну зону завширшки приблизно 300-350 кілометрів, щоб уникнути ураження своїх об'єктів у тому ж Бєлгороді. Таку буферну зону побудувати фактично неможливо", - наголосив він.

Ізраїльський військовий експерт додав, що дії росіян спрямовані, скоріше, на те, щоб змусити Україну перекидати резерви з одних ділянок фронту на інші і створити плацдарми або для майбутніх торгів на переговорах, або для подальшого наступу.

"Проте поки що я не бачу передумов до широкомасштабного наступу з метою оточення або захоплення Харкова. Для цього росіянам потрібно дуже багато людей, фактично друга армія", - підсумував Сергій Ауслендер.

Дивіться відео, в якому Ауслендер розповів про цілі наступу РФ на півночі Харківської області:

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Ситуація в Харкові - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 31 травня російські окупанти влаштували масований обстріл Харкова. Ворог вдарив по 5-поверховому багатоквартирному будинку.

Внаслідок ракетного обстрілу Харкова під завалами досі можуть залишатись люди. В Мережі з'являються відео на яких харків'яни намагаються знайти своїх родичів.

Варто наголосити, що в ніч на 30 травня в Харкові також прогриміли вибухи. Під ворожий ракетний удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури одного з районів міста.

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