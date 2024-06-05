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РФ випалює Часів Яр тисячами обстрілів: в ЗСУ розкрили деталі пекельних боїв

Руслана Заклінська
5 червня 2024, 17:24
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Росіяни намагаються захопити Кліщіївку та Андріївку, щоб відкинути українських військових до каналу Сіверський Донець-Донбас, розповів Назар Волошин.
РФ випалює Часів Яр тисячами обстрілів: в ЗСУ розкрили деталі пекельних боїв
РФ кидає велику кількість сил та засобів задля захоплення міста / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОК "Захід"

Російські окупанти не припиняють спроб захопити Часів Яр у Донецькій області. Росіяни намагаються зайняти панівні висоти в цьому районі. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Це один із найбільш активних напрямків – Часів Яр. Там ворог не полишає спроб, усіляко намагається зайняти ці панівні висоти, на яких знаходиться Часів Яр. Активні бойові зіткнення тривають на напрямку, ворог намагається окупувати Кліщіївку та Андріївку, щоб відкинути наших захисників до каналу Сіверський Донець-Донбас. Ну і основні штурми та обстріли проводить ближче до Іванівського", - розповів речник.

За його словами, окупанти зосереджують значні сили та ресурси для захоплення міста. Проте ворогу не вдається просунутися на цьому напрямку.

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"Протягом минулої доби було зафіксовано понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів на тому напрямку. Саме на район Часового Яру припало 310 обстрілів з різних видів озброєння. Більшість із них припадає на південну частину міста. Загалом, ворожа авіація завдала 7 авіаударів, скинувши 4 КАБи. Ворог також провів чотири штурми, близько 70 окупантів було знищено, ще 130 – отримали поранення. Одного російського воїна було взято в полон", - зазначив Волошин.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти колонами бронетехніки йдуть у наступ на Часів Яр, але всі їхні спроби закінчуються безуспішно. Речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин розпові, що росіяни проводять штурми в районі кварталу Новий та мікрорайону Канал, а також в напрямку Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Також у травні ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення ворога, повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Через значні втрати противник не встигає поповнювати свої ряди і кидає у бій солдатів із підготовкою всього декілька днів.

Як повідомляв Главред, російська армія продовжить тиск на Харківщині, але основний удар спробує завдати на іншій ділянці фронту, вважає військовий експерт Роман Світан. Він зазначив, що основний удар окупанти планують завдати на Донеччині, зокрема на напрямках Очеретине, Покровськ та Курахове.

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