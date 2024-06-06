Ситуація біля Часового Яру загострилась: РФ перейшла в наступ з танками - офіцер

Російські окупанти активізували використання бронетехніки для наступу на позиції Сил оборони України в районі Часового Яру, зазначив речник Нацгвардії.

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Росіяни перейшли в наступ на 2 напрямках поблизу Часового Яру / Колаж Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Російські окупанти активізували проведення наступальних дій в напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Зокрема, ворог штурмує позиції український військових із застосуванням бронетехніки поблизу Андріївки та Кліщіївки. Про це в ефірі Еспресо повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук.

За його словами, активність ворога поблизу Часово Яру залишається на високому рівні. Ворог на лише проводить штурмові дії, а й застосовує в ході атак авіацію.

"Протягом останніх днів російські війська активізували певні дії південніше Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб пробувати покращити своє тактичне положення і тим самим, можливо, створити певні передумови для активності в районі Іванівського", - прокоментував речник Нацгвардії України. відео дня

Він також відзначив, що російські окупанти деталі більше використовують бронетехніку для наступу на українські позиції, зокрема й танки.

"Однією з наших бригад минулого тижня було знищено 5 танків на цьому напрямку. Тобто ворог використовує танки й для посилення штурмів, і для завдання ураження з закритих вогневих позицій", - зауважив Руслан Музичук.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують спроби захопити Часів Яр у Донецькій області, намагаючись зайняти панівні висоти в цьому районі. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин під час телемарафону.

Згодом Волошин розповів, що для наступу на Часів Яр росіяни використовують колони бронетехніки, але всі їхні спроби наступу механізованими силами зазнають невдачі.

Російські окупанти зазнають значних втрат у особовому складі та військовій техніці під час штурмових дій в напрямку Часового Яру, повідомив начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

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