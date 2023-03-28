ЗСУ "перемололи" 650 тисяч окупантів: РФ ніде брати якісний резерв - експерт

Єдине, чим може похвалитися Росія – навалом старої техніки, впевнений Микола Сунгуровський.

Микола Сунгуровський / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Угруповання військ НАТО якщо навіть в кількісному відношенні поступатиметься Росії, то за якісними параметрами вона набагато її перевершує - на голову, заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"І щодо авіації і дальності ураження вогневих засобів, і точності їх ураження. Тут навіть не може бути порівняння. Єдине, чим може похвалитися Росія – навалом старої техніки і своїх, як вона каже, нескінченних мобілізаційних ресурсів. Але нескінченні мобілізаційні ресурси Росії - це міф. Тому що вона вже зараз відчуває достатні труднощі з тим, щоб хоча б поповнити ті угруповання, які зараз присутні в Україні і змушені не наступати, а оборонятися", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, надалі втрати РФ будуть наростати: "ЗСУ вже перемололи близько 650 тисяч солдатів Збройних сил РФ. Де брати поповнення всім цим вже втраченим - велике питання. Тому що річний призов до РФ – близько 260 тисяч осіб. Зараз вони вже оголошували мобілізацію 300 тисяч, і знову намагаються оголосити ще на 400 тисяч. Але де вони їх візьмуть - незрозуміло".

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Разом з тим він вважає, що навіть за умови заповнення втрат, в армію РФ можуть призвати лише солдатів "3 і 4 сортів".

"Другий сорт вони вже витратили. Тобто більш-менш підготовлених і готових для служби в армії. Плюс сюди додати стан техніки, яку вони зараз починають вилучати з тривалого зберігання і яка на 50-60% не готова до бою, то це показує реальний стан російської армії. І якщо оцінювати не склад "другої армії світу", який рекламувався до початку війни, а реальний стан збройних сил РФ сьогодні, то потенціал стримування НАТО може бути зменшений на 30% відсотків. І повторюся, що всі ті кошти, які зараз витрачаються, можна було пустити на забезпечення боєздатності ЗСУ", — додав Сунгуровський.

Раніше Сунгуровський заявив: українцям не варто очікувати, що Європа і НАТО допомагатимуть ЗСУ солдатами.

"Живою силою нам допомагати не будуть, тому що Україна не є членом НАТО. Це було сказано нам відразу, і на це, загалом-то, ніхто у нас не розраховує. Єдине, на що ми розраховували, це на те, що номенклатура поставок озброєнь буде трохи іншою і буде більше відповідати потребам ЗСУ у відбитті російської агресії. Я маю на увазі авіацію, поставку важкої бронетанкової техніки хоча б в середині минулого року", − сказав він.

Нагадаємо, Сунгуровський вважає, що Європейська допомога Україні може зменшитися, якщо Європа буде розгортати додаткові сили на своїх територіях.

"Можливо. Тому я і кажу, що це рішення недостатньо раціонально. Саме тому, що ці кошти зараз витрачаються не зовсім ефективно. Зараз якраз потрібно було зосередити і фінансові, і військово-технічні зусилля на тому, щоб зміцнювати українську систему оборони. Для того щоб перемолоти Росію тут, і щоб вона вже не змогла наступати на країни НАТО", — сказав Сунгуровський.

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