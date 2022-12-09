ЗСУ перехоплюють ініціативу: аналітик розповів, коли українські захисники зайдуть у Донецьк

Андрій Коваленко переконаний, що ЗСУ підуть у наступ на Донбасі, коли достатньо промерзне земля.

ЗСУ зайдуть підуть у наступ на Донбасі, коли промерзне земля / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

ЗСУ перехоплюють ініціативу практично на всіх напрямках, але її недостатньо, щоб наступати на Донецькому напрямку. Прогрес може стати помітним, як тільки земля достатньо промерзне. Про це в інтерв'ю Главреду розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко.

"Наступальні дії тривають - зараз ще недостатньо промерзла земля, і поки що колісна техніка і легка броня ще не можуть рухатися швидко. Фішка ЗСУ - це здатність до швидких переміщень і досить злагодженій роботі по швидкому заходу в тил ворога. Враховуючи це, Данілов має рацію в тому, що зима буде переломним моментом", - сказав аналітик.

Він переконаний, що українські військові підготовлені до зими краще, ніж ворог.

"У ворога з цим будуть проблеми. Власне, у них вже є проблеми з одягом для мобілізованих – вони отримують шоломи і деяку амуніцію з Ірану, але з теплим одягом у них вже виникають проблеми. Російська легка промисловість не здатна перекрити це, тому вони намагаються витіснити з Білорусі все, що можуть ... Коли холодно, то концентруватися на важливі речі для виживання на полі бою складно", - додав аналітик.

Коваленко акцентував увагу, що загроза повторного наступу з боку Сумської та Чернігівської областей досі залишається. Російське командування підтягнуло ближче до кордону більшу частину мобілізованих.

"На полігонах в Курській і Брянській областях їх вчать стріляти по українських позиціях і населених пунктах з мінометів, САУ працюють, їх аеророзвідка там активна", - зазначив Коваленко.

Він акцентував увагу на тому, що окупанти хочуть захопити Бахмут. Таким чином вони намагаються обвалити Донецький фронт, щоб вийти на трасу в Слов'янськ і відрізати Костянтинівку, щоб просуватися далі.

"Але ми бачимо, що хоч і важко, але Бахмут тримається. Додаткові сили ЗСУ там знаходяться, тому завдання утримати місто до сильних морозів, я думаю буде виконане", - пояснив аналітик.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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