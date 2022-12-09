План закінчення війни: посол США розповіла про те, що може стати "формулою миру"

Посол США в Україні нагадала про те, що президент Володимир Зеленський раніше представив свій мирний план.

Бріджит Брінк / Facebook / usdos.ukraine

Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк прокоментувала перспективи закінчення війни РФ проти України.

За її словами, США і країни G7 підтримують мирний план, представлений президентом Володимиром Зеленським, який міг би стати можливим рішенням війни. Таку думку американський дипломат висловила в інтерв'ю "24 каналу".

"Зараз дуже ясно зрозуміло - хто на боці миру, а хто на боці війни", - підкреслила вона.

Посол США в Україні нагадала про те, що президент Володимир Зеленський говорив про мирний план, який складається з 10 пунктів.

"Ми, США і країни G7, цей план підтримуємо, тому що віримо, що це міг би бути потенційним план закінчення війни. Якраз цього понеділка Росія знову запустила 70 ракет по українських містах. Зараз абсолютно ясно, що росіяни не хочуть припиняти війну. США підтримують мир. Той мир, який був запропонований в плані Зеленського", - додала Брінк.

"Формула миру" Володимира Зеленського

Раніше Володимир Зеленський сказав, що хоче, щоб війна закінчилася справедливо, і що зараз настав час її зупинити.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він і зазначив, що Мінська-3 не буде.

Він опублікував розширений список умов закінчення війни:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Читайте більше: