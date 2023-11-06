Випустили рекордну кількість авіабомб за добу: РФ обстріляла Херсонщину

По Херсону ворог випустив 58 снарядів. Російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області.

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Окупанти знову обстріляли Херсонську область / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Російські окупанти продовжують атакувати Херсонську область - за минулу добу було випущено рекордну кількість авіабомб. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, ввечері 5 листопада російські загарбники вдарили по Херсону. В результаті були пошкоджені 4 багатоповерхових будинки, в одному з них зруйновані перекриття в квартирі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Близько 3 ночі ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватних будинки", - розповів глава МВС у Telegram.

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Крім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав.

"Всього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільша кількість за весь час", - додав Клименко.

Раніше з Силах оборони Півдня повідомили, що ворог направив протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що за минулу добу російська окупаційна армія здійснила 132 обстріли, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них - ракетний.

"По місту Херсон ворог випустив 58 снарядів. Російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області; магазин в Бериславі; приватні підприємства в Херсоні", - написав Прокудін.

Через російську агресію 8 людей отримали поранення.

"Вчора близько 20:30 російські терористи завдали ракетного удару по центру Херсона. В результаті пошкоджено багатоповерхівки. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - додав голова Херсонської ОВА.

Нічна атака на Одесу

Увечері в неділю, 5 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. В результаті "прильотів" пошкоджено житлові будинки, постраждала будівля художнього музею. Також є поранені.

Як повідомили в Силах оборони Півдня, по Одесі окупанти вдарили імовірно ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Удари припали по центру міста і по законсервованій промисловій будівлі.

Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 дронів знищено силами протиповітряної оборони. Були пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, автомобілі з зерном. Пожежу було оперативно ліквідовано.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 8 місцевих жителів отримали поранення. Раніше було відомо про п'ятьох постраждалих.

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