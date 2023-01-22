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Окупантів розстрілюють "як мішені в тирі": офіцер НГУ про тактику боїв за Соледар

22 січня 2023, 09:58
Окупанти в Соледарі контролюють кілька квадратних кілометрів зруйнованих вулиць, розповів Володимир Назаренко.
Соледар
ЗСУ продовжують оборонні бої у Соледарі / Тетяна Коваленко, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

На лінії Бахмут-Соледар спостерігається певний снарядний голод з боку противника, тому вони не можуть собі дозволити цілодобово вести обстріл, заявив офіцер батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко.

"Їм легше відправити десяток своїх солдатів, ніж десяток снарядів, але мобілізовані не настільки дисципліновані, і вони не мають того страху заградотрядов "Вагнера", які були", — пояснив представник Нацгвардії в ефірі телемарафону.

У Бахмуті, за словами Назаренка, ворог не зайшов у місто і навіть близько до нього не підійшов.

"Що стосується Соледара, то це кілька квадратних кілометрів зруйнованих вулиць і це ті території, які вони контролюють. Нічого їм не допомагає, тому що там ніде триматися, вони стоять, як мішені в тирі для нашої артилерії. Тому постійно говоримо, що нам потрібні безпілотники і західна артилерія", — сказав він.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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