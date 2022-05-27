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Запах згарища, пусті цегляні коробки: Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка

27 травня 2022, 18:04

Багато дітей тим часом досі ховаються у бомбосховищах області під канонади обстрілів, зазначив голова Луганської ОВА.

Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка/ Facebook Сергій Гайдай

У п’ятницю, 27 травня, в українських школах повинен був відбутися останній дзвінок. Проте провести його вийшло не у всіх областях. Через активні бойові дії та обстріли з боку окупантів в Луганській області були знищені безліч шкіл.

Багато дітей виїхали з території області з рідними, щоб врятуватися, проте ще багато хто лишається і ховається від обстрілів в укриттях. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook, оприлюднивши фото, на яких видно, як зараз виглядають низка зруйнованих окупантами шкіл.

"Ті школярі, яких батьки забрали в безпеку – змогли почути Останній дзвоник онлайн. Ті діти, які досі залишаються в бомбосховищах області – слухали канонаду. Діти на окупованих територіях сьогодні не змогли сказати українською – до зустрічі у вересні!", – зазначив Гайдай.

Він наголосив, що діти втрачають свої шкільні роки і своє дитинство через війну.

"Вибачити втрачене дитинство неможливо… Наші школи – це пусті цегляні коробки, через розбиті вікна дме вітер, запах згарища, замість парт – лише металеві основи… На вцілілих дошках застигло 23 лютого…", – зазначив голова Луганської ОВА.

  • Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка
    Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка Facebook Сергій Гайдай
  • Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка
    Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка Facebook Сергій Гайдай
  • Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка
    Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка Facebook Сергій Гайдай
  • Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка
    Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка Facebook Сергій Гайдай
  • Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка
    Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка Facebook Сергій Гайдай
  • Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка
    Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка Facebook Сергій Гайдай
  • Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка
    Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка Facebook Сергій Гайдай

Ситуація в Луганській області

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомляв, що Росія окупувала 95% Луганської області. Він зазначив, що ситуація на Донбасі надзвичайно погана, обстріли з боку російських окупантів там не зупиняються.

Також голова ОВА повідомляв, що жителі Луганської області, попри сильні обстріли, не хочуть залишати свої будинки. Зараз на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення.

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