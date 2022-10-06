ЗСУ відмінусували в армії РФ близько 60 окупантів, 9 танків і 2 склади боєприпасів - ОК Південь

Ситуація на південних рубежах залишається важкою, але перебуває під контролем Збройних сил України.
Упродовж доби 5 жовтня Збройні Сили України ліквідували 58 російських окупантів і знищили багато ворожої техніки на південному напрямку. Ситуація на цих рубежах залишається важкою, але ЗСУ її контролюють.
Як повідомляє оперативне командування Південь у Facebook, наша авіація в середу завдала 4 удари по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.
Окупанти продовжують вести бойові дії, проте продовжують втрачати захоплені раніше території.
Упродовж 5 жовтня захисники України знищили:
- 58 окупантів;
- 9 танків;
- 17 одиниць автомобільної та іншої броньованої техніки;
- 2 безпілотника;
- 4 великокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б";
- 1 самохідну гаубицю "Акація";
- 1 міномет;
- 1 командно-штабну машину;
- 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
- 1 протитанковий ракетний комплекс;
- 2 склади боєприпасів.
Як повідомляв Главред, за добу 4 жовтня Збройні Сили України ліквідували на південному напрямку ще 31 російського окупанта і багато одиниць ворожої техніки.Загалом, протягом доби наша авіація завдала 7 ударів по позиціях путінських загарбників, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.
Протягом 3 жовтня ЗСУ також знищили велику кількість техніки та живої сили противника. А саме: 87 окупантів; 31 танк; 27 одиниць іншої автобронетехніки; РСЗВ Ураган і транспортно-заряджаючу машину до неї; мінометний комплекс "Сани" 120 калібру.
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