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ЗСУ відмінусували в армії РФ близько 60 окупантів, 9 танків і 2 склади боєприпасів - ОК Південь

6 жовтня 2022, 07:14

Ситуація на південних рубежах залишається важкою, але перебуває під контролем Збройних сил України.

ВСУ
ЗСУ знищили багато ворожої техніки за добу 5 жовтня / Фото УНІАН

Упродовж доби 5 жовтня Збройні Сили України ліквідували 58 російських окупантів і знищили багато ворожої техніки на південному напрямку. Ситуація на цих рубежах залишається важкою, але ЗСУ її контролюють.

Як повідомляє оперативне командування Південь у Facebook, наша авіація в середу завдала 4 удари по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань.

Окупанти продовжують вести бойові дії, проте продовжують втрачати захоплені раніше території.

Упродовж 5 жовтня захисники України знищили:

  • 58 окупантів;
  • 9 танків;
  • 17 одиниць автомобільної та іншої броньованої техніки;
  • 2 безпілотника;
  • 4 великокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б";
  • 1 самохідну гаубицю "Акація";
  • 1 міномет;
  • 1 командно-штабну машину;
  • 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
  • 1 протитанковий ракетний комплекс;
  • 2 склади боєприпасів.

Як повідомляв Главред, за добу 4 жовтня Збройні Сили України ліквідували на південному напрямку ще 31 російського окупанта і багато одиниць ворожої техніки.Загалом, протягом доби наша авіація завдала 7 ударів по позиціях путінських загарбників, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

Протягом 3 жовтня ЗСУ також знищили велику кількість техніки та живої сили противника. А саме: 87 окупантів; 31 танк; 27 одиниць іншої автобронетехніки; РСЗВ Ураган і транспортно-заряджаючу машину до неї; мінометний комплекс "Сани" 120 калібру.

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