ЗСУ відбивають Бахмут: українські воїни просунулися вглиб міста - Череватий

Українські воїни лише за два дні знищили 127 окупантів та 171 поранили.

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Бахмут, Олександр Сирський / 93 ОМБр Холодний Яр, Telegram Military Media Center

ЗСУ за вчора-сьогодні просунулася в Бахмуті вглиб територій ворога на відстань до 2 км та завдали руйнівних ударів противнику, повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, коментуючи ситуацію у Бахмуті.

"За вчора українським військам вдалося просунутися вглиб ворога від 250 метрів до півтора кілометрів вглиб. За сьогодні нашим підрозділам на деяких ділянках вдалося пройти на глибину до трьохсот метрів і також постійно завдавати ударів по ворогу, щоб знищувати живу силу і техніку", - сказав він.

Також Череватий повідомив, що за цю добу ворог 426 разів обстріляв наші позиції ствольною артилерією та реактивною системою залпового вогню, завдав 12 авіаударів.

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При цьому українські воїни знищили 127 окупантів і 171 поранили. Також було знищено 3 танки, 2 станції радіоелектронної боротьби та 8 складів з боєприпасами.

Крім того, начальник прес-служби 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба в ефірі телемарафону сказав, що за останні дні його бригада на Бахмутському напрямку провела ряд штурмових дій і тим самим звільнила значну ділянку територій.

"Звільнили кілька кілометрів і зараз там закріпилися. Ворог не робить ніяких відповідних дій, крім артилерійських і танкових обстрілів. Намагається чинити опір, але зараз у нього все виходить безуспішно", - повідомив Шкандиба.

Ситуація в Бахмуті

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом завдали поразки 72-й окремій мотострілецькій бригаді російських окупантів.

Атаку українських військових підтримував танк. У загарбників було більше техніки, проте вони не змогли протистояти бійцям сил оборони України.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський розповів, що ЗСУ відкинули окупантів Росії на Бахмутському напрямку на 2 кілометри.

За словами Сирського, українська армія виснажила бойовиків ПВК Вагнера, а на заміну їм прийшли менш підготовлені окупанти інших підрозділів РФ.

Ватажок ПВК Вагнера Пригожин сказав, що ЗСУ "прорвали фланги" окупантів Росії в Бахмуті.

Як заявив він, бойовики Вагнера, мовляв, "утримують 95% Бахмута". Пригожин назвав ситуацію "складною" і покликав главу Міноборони загарбників Шойгу особисто приїхати в місто і оцінити обстановку.

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