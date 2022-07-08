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ЗСУ відбили ворожу вертолітну атаку на Херсонщині, росіяни ганебно втекли

8 липня 2022, 07:15

Українські захисники втрат не зазнали, а росіяни були змушені тікати, ухиляючись від вогню у відповідь.

Вертоліт Ка-52
Вертоліт Ка-52 атакував позиції України / Фото mil.ru

У Херсонської області російські загарбники ударним геліклртером Ка-52 намагалися атакувати позиції України, але ЗСУ їх відбили. Українські захисники втрат не зазнали, а росіяни без успіху втекли, ухиляючись від вогню у відповідь. Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь.

Зазначається, що під час повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети "повітря-повітря" по парі наших штурмовиків. В ОК Південь уточнили, що атака закінчилася "для нас без втрат, для ворога - без успіху".

Також увечері росіяни з важкої стволової артилерії обстріляли околиці Галицинового в Миколаївській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За підсумками роботи українських ракетно-артилерійських та інших підрозділів втрати противника становлять:

  • 12 окупантів;
  • танк;
  • гаубиця "Мста-Б";
  • склад боєприпасів і БПЛА" Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.

Як повідомляв Главред, голова Олешківської громади Євген Рищук закликав жителів Олешківської громади Херсонської області триматися подалі від місць розташування російської техніки, місць дислокації окупантів і складів з боєприпасами.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують успішно контрнаступати на Херсонщині. Українські війська, імовірно, звільнили Зелений Гай та Барвінок за 25 км від захопленого росіянами Херсона. Втім, ні Київ, ні Москва такі дані на офіційному рівні не підтверджують.

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