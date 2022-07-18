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Кремль навмисно затягує війну і планує поповнювати резерв юнармійцями – ISW

18 липня 2022, 07:05

Оскільки РФ не вдається захопити нові території України, то держава-агресорка затягує бойові дії, щоб виграти час і поповнити свої сили.

Российские военные, юрнармия
Кремль навмисно затягує війну і планує поповнювати резерв юнармійцями – ISW/ Reuters, stat.mil.ru

Росія не має нових територіальних здобутків, їй не вдається сильно просунутися вперед, тому вона затягує війну в Україні, щоб відновити і поповнити свої сили.

Війська РФ зараз продовжують виходити з оголошеної нещодавно оперативної паузи. Вони провели обмежені наземні атаки в на Донеччині у неділю, 17 липня. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивченні війни (ISW).

Російські війська намагаються просуватися навколо Сіверська і Бахмута. Також вони спрямовують свої сили на те, щоб утримати оборонні позиції на північ від Харкова і вздовж Південного напрямку.

Загарбники обстрілювали низку населених пунктів на Донбасі, намагаючись створити для себе умови для відновлення наступу на місто Слов’янськ. Крім цього, окупанти завдавали артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по українських територіях.

При цьому в російському Міноборони 17 липня не заявляли про нові територіальні здобутки.

Аналітики Інституту вивченні війни прогнозують, що російські війська у мірі того, як будуть виходити з оперативної паузи, ступінчато відновлюватимуть наземні наступальні дії.

РФ може готуватися поповнювати свої резерви з юнармії

При цьому в ISW зазначають, що Росія може готуватися до затяжної війни, й одним з довгострокових заходів для поповнення резервів своїх сил країна-агресорка бачить юнармію.

"Кремль, ймовірно, робить довгострокові зусилля з оновлення сил, які дозволили б відновити сильно пошкоджену російську армію і/або витримати затяжну війну в Україні", – зазначають аналітики.

Так, Національний рух кадетів російської молодої армії (юнармія) відкрив 500 нових класів та 1000 молодших армійських класів у Білгороді й прикордонному районі Бєлгородської області.

Зазначається, що в юнармію приймають дітей від 8 до 18 років, тому ці діти ще довгий час не зможуть поповнити російські резерви. Це може вказувати на те, що РФ готується до затяжної війни.

Раніше повідомлялося, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над Сіверськом та просування в напрямку Бахмута. Проте під Слов'янськом та Бахмутом ЗСУ відбили ворожий штурм – окупанти відступили з втратами.

Нагадаємо, українські бійці знищили кілька ворожих складів з військовою технікою, а також великий командний центр – ЗСУ вдарили в глибокий тил противника на Луганщині.

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