Бої на виснаження: Подоляк пояснив тактику ЗСУ у битві за Сєвєродонецьк

Подоляк пояснив тактику ЗСУ у битві за Сєвєродонецьк/ Reuters, Facebook ООС

Тактика Збройних сил України у битві за Сєвєродонецьк на Луганщині зараз полягає у тому, щоб максимально вимотати російські війська і завдати їм побільше втрат – як живої сили, так і техніки та озброєння.

Зокрема, це допоможе відтягнути час і дочекатися, коли в Україну приїде надана країнами-партнерами військова допомога. І вже із наданою західною зброєю бійці ЗСУ зможуть почати ефективний контрнаступ на російських окупантів. Про це розповів радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк ефірі радіо BBC.

Також він зазначив, що армія РФ намагається воювати у місті так, щоб зробити неможливою евакуацію цивільного населення. Загарбники руйнують міську інфраструктуру своєю важкою артилерією.

За словами Подоляка, бої на Донбасі зараз дуже важкі. Щодня там гине від 100 до 200 захисників України.

"І причина цього в повній нестачі паритету з артилерії. Російські війська кинули майже все неядерні озброєння на фронт", – зазначив радник голови ОП.

Він наголосив, що Україна хоче добитися того, щоб протиставити російським загарбникам таку ж кількість вогневих засобів, як є у противника. Тому це питання постійно обговорюється із західними партнерами.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти оголосили 12 червня новою "датою захоплення Сєвєродонецька". Російським загарбникам ніяк не вдається захопити місто, тому їм доводиться постійно відкладати їхні дедлайни.

Нагадаємо, окупантам, щоби піти на штурм Слов'янська в Донецькій області, потрібно спочатку форсувати річку Сіверський Донець. Але там на них чекають великі труднощі, кажуть аналітики ISW.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: