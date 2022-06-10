РФ буде важко захопити Слов'янськ: вони зіткнуться з проблемами на Сіверському Дінці – ISW

РФ буде важко захопити Слов'янськ, вони зіткнуться з проблемами на Сіверському Дінці/ УНИАН, Reuters

Російські загарбники добилися незначних успіхів на північ від Слов'янська в Донецькій області. Проте, щоб пройти далі і добратися до міста, окупантам потрібно буде форсувати річку Сіверський Дінець.

Але під час спроб форсувати річку на російських військових чекають труднощі. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. На думку аналітиків, загарбники планують використати свій контроль над районом навколо міста Святогірськ, щоб просунутися у бік Слов'янська.

"Російським спробам наступати на Слов'янськ, ймовірно, заважає річка Сіверський Донець, яку їм потрібно успішно форсувати на північ (в районі Святогірська – Тетянівки) і схід (біля Райгородка) від Слов'янська", – зазначається у звіті Інституту вивчення війни.

Крім цього, загарбники також продовжували атакувати на схід від Бахмута із залученням артилерії та авіації. 9 червня вони домоглися деяких успіхів, кажуть аналітики ISW. Зокрема, частковий успіх вони мають у Камишевасі і Ротах.

Також загарбники безуспішно продовжують атаки на Нагірне і Миколаївку.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти оголосили 12 червня новою "датою захоплення Сєвєродонецька". Російським загарбникам ніяк не вдається захопити місто, тому їм доводиться постійно відкладати їхні дедлайни.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що спроба легалізації Росією захоплених територій повинна призвести до жорсткої санкційної відповіді.

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