ВСУ відбили аеропорт Миколаєва і йдуть в ліс шукати розгублених окупантів

Війна в Україні / Нацгвардія

7 березня українські військові відбили у окупантів Миколаївський аеропорт. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Аеропорт наш. Вибили. Влаштовуємося там зручніше. Літаки, правда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш. Це потрібна точка. Зараз ми їх зберемо по околицях, по лісах, які порозбігалися, прийдемо до тями. З інших напрямків теж відбилися. Там вони з меншими силами заходитимуть. Розгублені, маленькі їжачки. Бігають тут по кущах, не знають, що робити. Зараз ми всіх знайдемо", - повідомив він.

Раніше Миколаївською ОДА Віталій Кім розповів, що українські військові змушують агресора відступати і героїчно завдають нищівних ударів окупантам.

читайте такожУ бою з російськими загарбниками загинув колишній нардеп

Реклама

Війна в Україну 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.