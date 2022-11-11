ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область, крім Кінбурнської коси - Кім

Водовід із Дніпра також під контролем української влади, уточнив голова Миколаївської ОВА.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів майже всю територію Миколаївської області.
Як уточнив Кім у Telegram, під окупацією залишається частина Кінбурнської коси. На ній розташовані три населені пункти, що належать до Миколаївської області: Покровське, Василівка та Покровка.
"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурна) звільнена", - написав він.
Голова ОВА додав, що водовід, який забезпечував подачу води до Миколаєва, під контролем ЗСУ, але ще не розмінований.
"Буду найближчим часом знати терміни потенційного відновлення питної води в Ніко", - зазначив він.
Крім того, Кім привітав адміністративний центр сусідньої області також зі звільненням. "Щиро радію та пишаюся Херсонцями", - написав Кім.
Армія України увійшла до Херсона
Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.
У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.
Водночас у президента РФ Володимира Путіна у День визволення Херсона від російських окупантів був "насичений день". Про здачу міста, яке він нібито анексував наприкінці вересня, не було ані слова. Замість будь-яких пропагандистських згадок він вирішив поспілкуватися з президентом ЦАР.
А днями Путін відвідав музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви. Чому Путін за декілька днів до звільнення Херсона від російської окупації відправився в цей музей, в Кремлі не повідомляють.
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