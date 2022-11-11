ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область, крім Кінбурнської коси - Кім

Кім привітав адміністративний центр сусідньої області також зі звільненням / Reuters, Главред

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів майже всю територію Миколаївської області.

Як уточнив Кім у Telegram, під окупацією залишається частина Кінбурнської коси. На ній розташовані три населені пункти, що належать до Миколаївської області: Покровське, Василівка та Покровка.

"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурна) звільнена", - написав він.

Голова ОВА додав, що водовід, який забезпечував подачу води до Миколаєва, під контролем ЗСУ, але ще не розмінований.

"Буду найближчим часом знати терміни потенційного відновлення питної води в Ніко", - зазначив він.

Крім того, Кім привітав адміністративний центр сусідньої області також зі звільненням. "Щиро радію та пишаюся Херсонцями", - написав Кім.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.

Водночас у президента РФ Володимира Путіна у День визволення Херсона від російських окупантів був "насичений день". Про здачу міста, яке він нібито анексував наприкінці вересня, не було ані слова. Замість будь-яких пропагандистських згадок він вирішив поспілкуватися з президентом ЦАР.

А днями Путін відвідав музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви. Чому Путін за декілька днів до звільнення Херсона від російської окупації відправився в цей музей, в Кремлі не повідомляють.

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