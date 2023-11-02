"Простої зими не може бути": Данілов попередив про ймовірність блекаутів

Олексій Данілов повідомив про загрозу блекаутів внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі взимку. За його словами, ворог накопичує ресурси.

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Данілов попередив про ймовірність блекаутів / Колаж Главред, фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Олексій Данілов, заявив, що українська влада та підприємства роблять максимум для того, щоб захистити мешканців від потенційних великих перерв у подачі електроенергії. Він також зазначив, що Росія активно накопичує ресурси, можливо з метою атак на критичну і енергетичну інфраструктуру України взимку. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"У нас не може бути простої зими. Ми розуміємо, на що розраховує наш противник. Він останнім часом знизив кількість обстрілів критичної інфраструктури, саме енергетичного сектора. Він зараз робить накопичення, щоб спробувати заподіяти нам шкоду, коли буде зимова температура", — сказав Данілов.

Крім цього, він підкреслює, що як уряд, так і підприємства прикладають всі можливі зусилля для вирішення цієї проблеми.

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"Це питання неодноразово розглядалося на Ставці верховного головнокомандувача. Є відповідне рішення РНБО. Я можу сказати, що ми це обов'язково пройдемо", — сказав Данілов.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що Росія здійснює розвідувальні дії та намагається отримати інформацію щодо стану енергетичної інфраструктури України. Існує потенційна загроза нових атак на українські об'єкти. Уряд готується до подібних можливих сценаріїв.

Водночас, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вказує на те, що з наближенням осені українці готувалися до можливих нових масштабних атак від росіян. Проте наразі ворог не вдається до такої тактики і на це є обґрунтування. На жаль, це "затишшя" не означає, що Росія не повернеться до масованих обстрілів.

Також, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголовшує, що РФ скоротила кількість ракетних атак на Україну. Російські окупанти намагаються економити ракети "Калібр" і Х-101.

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