ЗСУ наступають у Донецькій та Запорізькій областях, є частковий успіх - Генштаб

Армія України працює артилерією по позиціях окупантів Росії і проводить заходи контрбатарейної боротьби, сказав представник Генштабу Андрій Ковальов.

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Україна на півдні та сході проводить наступальні та оборонні операції, є успіхи - Генштаб / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ

Сили оборони України наступають на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках Запорізької і Донецької областей. Окупаційні війська агресора Росії у відповідь атакують на декількох напрямках. Особливо важкі бої йдуть в районі Діброви та Григорівки на Донеччині. Про це заявив представник Генерального штабу Андрій Ковальов.

На пресконференції в Military Media Center він розповів про те, що ЗСУ проводять наступальні операції на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках.

У свою чергу, російські окупанти атакують на декількох напрямках. Особливо важкі бойові дії йдуть в районі діброви і Григорівки Донецької області. ЗСУ стримують ворожі наступальні дії.

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За словами представника Генштабу, на напрямку Рівнопіль-Старомайорське українські військові добилися часткового успіху і закріплюються на рубежах.

"(ЗСУ, - ред.) завдають вогняного ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначив Ковальов.

Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

На Лиманському напрямку армія України провела наступальні дії в напрямку Білогорівки та Діброви. Там також вдалося досягти часткових успіхів і закріпитися на рубежах.

Стримується наступ російських ворожих сил на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва і на північ від Григорівки Донецької області", - підкреслив Андрій Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України знищує російські війська на південному і східному фронтах. За його словами, на півдні ЗСУ просуваються, а на сході проводять оборонні військові операції.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ працюють над тим, щоб визначити напрямок основного удару по російських окупантах. Військові операції, які наразі проводяться, спрямовані над створенням потрібних умов для масштабного наступу.

Журналісти CNN написали, що успіх контрнаступу армії України залежить від того, чи зможуть українські війська здивувати окупантів на стратегічному рівні. Ймовірно, саме тому наступальні дії йдуть в уповільненому темпі.

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