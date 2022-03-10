Абрамович, Сечін і Дерипаска: Британія ввела санкції проти найбагатших олігархів з РФ

Роман Абрамович / Facebook

Великобританія ввела санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України.

Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечін та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи, повідомили на сайті британського уряду.

Обмеження накладені приблизно на 15 млрд фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів), якими володіють ці олігархи. Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.

Також повідомляється, що закон про економічні злочини, що набирає чинності наступного тижня, дозволить уряду Великобританії рухатися далі і швидше щодо санкцій.

читайте такожЧому санкції не змусять Росію поспішно вийти з війни в УкраїніПід Британські санкції потрапили:

Роман Абрамович - володіє футбольним клубом "Челсі", має частки в сталеливарних гігантах "Євраз" і "Норильський нікель"

- володіє футбольним клубом "Челсі", має частки в сталеливарних гігантах "Євраз" і "Норильський нікель" Олег Дерипаска - володіє частками в En + Group

- володіє частками в En + Group Ігор Сєчин - генеральний директор "Роснефти"

- генеральний директор "Роснефти" Андрій Костін - голова правління банку ВТБ

- голова правління банку ВТБ Олексій Міллер - генеральний директор енергетичної компанії "Газпром"

- генеральний директор енергетичної компанії "Газпром" Микола Токарєв - президент Російської державної компанії "Транснефть"

- президент Російської державної компанії "Транснефть" Дмитро Лебедєв - голова ради директорів "Банку Росія"

Як повідомляв Главред, група сенаторів з обох американських партій внесла на розгляд законопроект про заборону Росії продавати золоті запаси. Законодавці хочуть позбавити РФ потенційного рятувального кола після заморозки активів в іноземній валюті.

Тим часом американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley заявив, що дефолт в Росії може наступити вже до 15 квітня 2022 року.

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