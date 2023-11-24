ЗСУ націлилися на Бахмут І Мелітополь: йдуть вперед і захоплюють нові рубежі

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

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Українські захисники ведуть наступальні дії / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 95 окремо десантно-штурмова бригада Збройні сили України

Протягом доби авіація сил оборони нанесла удари по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійські засоби противника, йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому в Facebook.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

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На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону і завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника на схід від Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії на південний захід від Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії на захід від Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрати в живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники утримують зайняті позиції на Лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають Вогняної поразки по тилах противника.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли в атаку на Мелітополь і "покришили" сотні росіян. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСГВ Таврія склали 491 людина, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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