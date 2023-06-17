ЗСУ на шляху до звільнення Криму: американський генерал розкрив сценарій

Початок контрнаступу ЗСУ - це важливий для України крок, підкреслив Бен Ходжес.

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ЗСУ на шляху до звільнення Криму, вважає Бен Ходжес / 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Україна знаходиться на шляху, який приведе її до звільнення захопленого РФ Криму, заявив американський генерал, екс-командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес.

При цьому він звернув увагу на те, що ЗСУ ще не почали основну фазу контрнаступу. Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.

"Україна ступила на шлях, який призведе до звільнення Криму і вигнання російських військ з України. Тому початок контрнаступу - це важливий для України крок, але основна його фаза ще не почалася", — заявив американський генерал.

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Він зазначив, що сили оборони України тиснуть на оборону загарбників, шукають слабкі місця, збивають ворога з пантелику щодо того, де триватиме основний наступ.

Разом з тим співрозмовник також пояснив, що в ході бойових дій будуть певні втрати.

"Я маю на увазі, що наступні кілька днів буде дуже важко, але очікую, що в наступні кілька тижнів ми побачимо набагато більший успіх і прогресивну динаміку руху українських сил", — додав Ходжес.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір провести контрнаступ ЗСУ і звільнити, в тому числі, і захоплений агресором Росією Крим. На думку гаранта, успіх військової операції української армії залежить від військової підтримки з боку Заходу.

Колишній радник глави Jфісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що для деокупації Кримського півострова армії України потрібно підійти до Азовського узбережжя і зруйнувати Кримський міст. У такій ситуації окупантам доведеться здаватися.

Колишній радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що після виходу до Азовського моря сили оборони України завдадуть нових ударів по російських військових об'єктах у захопленому Криму. На думку журналіста, ЗСУ знищать і Чорноморський флот, і Кримський міст.

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