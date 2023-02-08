Путіна може 'кинути' його ж еліта: опозиціонер назвав ймовірні сценарії зміни влади в РФ

Російський опозиціонер не вірить в те, що в Росії справді можна змінити владу за життя Володимира Путіна.

Путіна може кинути його ж еліта / Колаж фото скріншот з відео

У Кремлі може відбутися переворот, який спричинить зміну влади в РФ. Загалом є 3 сценарії, за яких Путін може втратити своє диктаторське крісло. Про це заявив російський опозиціонер Геннадій Гудков, повідомляє 24 канал.

Серед основних сценаріїв виділяють такі:

переворот у Кремлі,

воєнний переворот,

переворот всередині країни від людей.

Опозиціонер зазначив, що будь-який переворот неможливий без втручання силовиків. Однак вони не будуть брати владу у власні руки.

"Я сильно сумніваюся у військовому перевороті, бо військові не в тому стані, щоб керувати країною, в них це не виходить. Зазвичай військові намагаються не брати владу в свої руки, а намагаються бути такою "руховою силою", – сказав Гудков.

Він не виключає, що влаштувати переворот може нібито хтось зі старої еліти, хто не бере участь у війні проти України. Гудков вважає, що скинути Путіна буде найлегше його найближчому оточенню.

Відсторонити Путіна може Патрушев або Герасимов, однак інші російські міністри на це можуть не погодитись, каже Гудков. Опозиціонер не вірить у можливість передачі влади за життя російського диктатора.

"Такий варіант був би непоганий, на якийсь період під контролем Заходу в обмін на зняття чи послаблення санкцій. Тоді б могли відсторонити Путіна і сформувати новий уряд", – каже опозиціонер.

Переворот всередині країни також, скоріше за все, не принесе результату, вважає Гудков. Все через те, що в РФ мало людей з активною політичною позицією, які не бояться про це говорити.

"Вони загалом активні, але в них немає розуму та лідера. Ці патріоти можуть на короткий час взяти владу в Росії та довести країну до "інфарктного стану", але на цьому вони і закінчать, бо не зможуть прогодувати народ", – пояснив Гудков.

Гудков наголосив на тому, що Путіну слід боятися власної еліти та найближчого оточення.

"І він це розуміє і робить все, щоб свої його не дістали та не "заварили" двері бункера на якийсь час, щоб переформатувати владу", – додав він.

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