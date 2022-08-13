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ЗСУ кардинально змінили стратегію та готуються переломити хід війни - NYT

13 серпня 2022, 22:26

Днями українські війська розбили останній міст, внаслідок чого тисячі російських військових опинилися під загрозою ізоляції.

російські військові, ЗСУ, Авдіївка
ЗСУ готуються переломити хід війни-ЗМІ / колаж фото facebook.com/zhebrivskyi, армія Іnform, npr.org

Із надходженням озброєння від західних партнерів, Україна непомітно змінила стратегію війни проти Росії і вже готується переломити її хід, повідомляє видання The New York Times.

За інформацією ЗМІ, навесні і влітку 2022 року українські війська піддавалися обстрілу російської артилерії на сході, втрачаючи позиції і до 200 бійців на день. Але в останні тижні ЗСУ змінили стратегію завдяки західному озброєнню і досягли успіху, принаймні, в уповільненні просування Росії.

Далекобійна зброя

Українська армія з постійно зростаючим арсеналом далекобійної Західної зброї змогла завдати ударів по глибоких тилах противника. Це призвело до порушення лінії постачання і поразки ключових цілей. У свою чергу, Росія була змушена перебудовувати свою тактику, надавши ЗСУ перепочинок для прийняття більш стратегічних рішень.

Такий підхід особливо підходить для Херсонської області, де вже кілька тижнів анонсується контрнаступ. І обласний центр, постачання якого залежить лише від чотирьох мостів через Дніпро, вважається вкрай вразливим.

Днями українські війська розбили останній міст, внаслідок чого тисячі російських військових опинилися під загрозою ізоляції.

Стратегія дає результат

Хоча українські військові ще не домоглися серйозних територіальних успіхів, їм вдалося уповільнити просування Росії і зупинити важкі втрати. Але противник продовжує чинити тиск на Сході і півдні, і деякі позиції поступово прогинаються. Таким чином, у нього ще достатньо сил для продовження наступальних операцій.

Зусилля України на півдні є не стільки зміною підходу, скільки розширенням стратегії, прийнятої на початку війни і покликаної зрівняти правила гри з Росією. Оскільки противник набагато перевершує Україну за живою силою, кількістю озброєнь і боєприпасів ЗСУ мали бути новаторськими і гнучкими.

У початковій фазі Росія змогла скористатися своєю перевагою і захопити території на Сході, але тепер з артилерією великої дальності, зокрема, HIMARS вдалося її значно уповільнити.

Успіхи на півдні

Саме в Херсонській області очікується перелом ходу війни на користь України. Використовуючи HIMARS та іншу артилерію ЗСУ поступово позбавляють Росію здатності постачати війська на захід від річки Дніпро, включаючи місто Херсон, яке вони контролюють з перших тижнів війни.

За словами представника українського командування, ідея полягає в тому, щоб зробити умови настільки неприйнятними, щоб Росія сама відступила за Дніпро перед українським контрнаступом.

Новини Херсона онлайн:

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВД Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати в більш спокійні регіони.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія в Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг і Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти кілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати дані райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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