ЗСУ "вибили" ППО окупантів: експерт розкрив деталі удару по аеродрому РФ в Криму

Результати удару по аеродрому в Новофедорівці / скріншот

Журналіст InformNapalm і OSINT-експерт Антон Павлушко розповів про те, як міг бути завданий удар по аеродрому російських окупантів в Новофедорівці в Криму.

Як підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime, за пару днів до цього українська армія почала "вибивати" ППО РФ в районі Херсона і під Миколаєвом.

Експерт припустив, що швидше за все, росіяни у відповідь почали перекидати частину ППО з північної частини Криму під Херсон: "Тому, швидше за все, було ослаблено ППО саме на цій ділянці, плюс вони вже не контролюють акваторію моря в цій частині, тому що їх відігнали протикорабельними ракетами. І фактично в цю щілину ППО зайшли чи то українські ракети, чи то той же самий безпілотник".

"Мабуть, це була дуже добре відіграна українська операція, яка зірвала можливе утворення нового атакуючого аеродрому для російської армії. Зіграли просто чудово", - говорить він.

Розслідувач не виключив, що удар по аеродрому міг бути нанесений безпілотником.

"Навіть можна говорити про антирадарну ракету AGM-88. Це базова модель ракети, вона працює десь на 150 кілометрів. Але там же є ще й ракета зі збільшеною дальністю, і там дальність вже 300 кілометрів. В принципі, це могла бути і ця ракета", - додав Павлушко.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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