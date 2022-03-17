Україна отримає від США 100 дронів-камікадзе / ілюстрація armyinform.com.ua

Новий пакет оборонної допомоги США для української армії включатиме 100 безпілотників Switchblade, відомих як дрони-камікадзе тактичного рівня. Вони здатні вражати цілі зарядом на своєму борту.

"Включення (в пакет підтримки – ред.) тактичних безпілотників, що врізаються в цілі, стало новою фазою поставок зброї, які Сполучені Штати відправляють в Україну", - повідомив виданню Politico конгресмен-республіканець від штату Техас Майк Маккол.

БПЛА Switchblade - це невеликий легкий безпілотник, який може перебувати в повітрі до 30 хвилин перш, ніж оператор на землі направить його на ціль за десятки кілометрів. Дрон запускається з труби, як мінометний снаряд. Його GPS-наводка в реальному часі дозволяє в польових умовах керувати ним до моменту, коли він врізається в ціль і вибухає.

До цього часу поставки з Америки включали переважно протитанкову і зенітну зброю.

Маккол також сказав, що США "працюють з союзниками" над відправкою в Україну нових зенітно-ракетних систем С-300, знайомих для українських фахівців. Раніше повідомлялося, що такі комплекси готові були передати Україні Словаччина.

Раніше президент США Джо Байден заявив у зверненні до американського народу, що новий пакет допомоги Україні включає 800 систем ППО, 9 тисяч протитанкових систем, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї, у тому числі гранатометів, і 20 мільйонів боєприпасів.

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