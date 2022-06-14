ЗСУ готуються до великого наступу: успіхи на півдні відволікають ворога від Донбасу - аналітик

ЗСУ готуються до масштабного контрнаступу / Колаж фото УНІАН

Українські війська проводять успішні наступи на півдні країни. Таким чином вони відволікають ворога від Донбасу. Це може призвести до великого наступу ЗСУ. Про це заявив аналітик Кирило Михайлов в інтерв'ю Радіо НВ.

Українські військові показують успіхи в боях місцевого значення.

"Ми бачили ще наприкінці травня досить успішну спробу перетнути Інгулець і закріпитися на плацдармі окупованого берега цієї річки. Також ми спостерігали за відходом росіян від села Благодатне і, якщо не помиляюся, Таврійське, яке також перейшло під контроль українських військ", — сказав Кирило Михайлов.

Він вважає, що зараз ЗСУ готуються до великого наступу. Для цього їм необхідно зайняти вигідні позиції.

"Вважаю, що зараз йде боротьба саме за них. Розуміємо, що зараз в Херсонській області рельєф і ситуація, найбільш сприятлива для наступу на цьому напрямку. До того ж я вважаю, що одна з причин цих дій — відволікати російські війська від Донбасу", – додав Михайлов.

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Нагадаємо, раніше Юрій Сак - радник керівника українського Міністерства оборони говорив - угруповання ЗСУ як і раніше контролюють завод хімічних речовин "Азот" (більше того - на території цього промислового підприємства знайшли притулок мирні жителі городяни).

"Ще один російський бліцкриг провалився через наполегливий опір українських солдатів", - зазначив Сак.

До того в США аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що війська окупантів зуміли домогтися тільки невеликих результатів у своєму наступі на північ від міста Слов'янська (що на Донеччині).

Однак, як кажуть американські експерти - для того, щоб пробити оборону і "проломитися" в Слов'янськ, окупантам з Росії потрібно буде масово форсувати річку Сіверський Донець.

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