ЗСУ готуються до великого наступу: успіхи на півдні відволікають ворога від Донбасу - аналітик

Українським військовим необхідно зайняти вигідні позиції, щоб йти в масштабний наступ.
Українські війська проводять успішні наступи на півдні країни. Таким чином вони відволікають ворога від Донбасу. Це може призвести до великого наступу ЗСУ. Про це заявив аналітик Кирило Михайлов в інтерв'ю Радіо НВ.
Українські військові показують успіхи в боях місцевого значення.
"Ми бачили ще наприкінці травня досить успішну спробу перетнути Інгулець і закріпитися на плацдармі окупованого берега цієї річки. Також ми спостерігали за відходом росіян від села Благодатне і, якщо не помиляюся, Таврійське, яке також перейшло під контроль українських військ", — сказав Кирило Михайлов.
Він вважає, що зараз ЗСУ готуються до великого наступу. Для цього їм необхідно зайняти вигідні позиції.
"Вважаю, що зараз йде боротьба саме за них. Розуміємо, що зараз в Херсонській області рельєф і ситуація, найбільш сприятлива для наступу на цьому напрямку. До того ж я вважаю, що одна з причин цих дій — відволікати російські війська від Донбасу", – додав Михайлов.
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Нагадаємо, раніше Юрій Сак - радник керівника українського Міністерства оборони говорив - угруповання ЗСУ як і раніше контролюють завод хімічних речовин "Азот" (більше того - на території цього промислового підприємства знайшли притулок мирні жителі городяни).
"Ще один російський бліцкриг провалився через наполегливий опір українських солдатів", - зазначив Сак.
До того в США аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що війська окупантів зуміли домогтися тільки невеликих результатів у своєму наступі на північ від міста Слов'янська (що на Донеччині).
Однак, як кажуть американські експерти - для того, щоб пробити оборону і "проломитися" в Слов'янськ, окупантам з Росії потрібно буде масово форсувати річку Сіверський Донець.
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