УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ готуються до великого наступу: успіхи на півдні відволікають ворога від Донбасу - аналітик

14 червня 2022, 03:20

Українським військовим необхідно зайняти вигідні позиції, щоб йти в масштабний наступ.

ВСУ
ЗСУ готуються до масштабного контрнаступу / Колаж фото УНІАН

Українські війська проводять успішні наступи на півдні країни. Таким чином вони відволікають ворога від Донбасу. Це може призвести до великого наступу ЗСУ. Про це заявив аналітик Кирило Михайлов в інтерв'ю Радіо НВ.

Українські військові показують успіхи в боях місцевого значення.

"Ми бачили ще наприкінці травня досить успішну спробу перетнути Інгулець і закріпитися на плацдармі окупованого берега цієї річки. Також ми спостерігали за відходом росіян від села Благодатне і, якщо не помиляюся, Таврійське, яке також перейшло під контроль українських військ", — сказав Кирило Михайлов.

Він вважає, що зараз ЗСУ готуються до великого наступу. Для цього їм необхідно зайняти вигідні позиції.

"Вважаю, що зараз йде боротьба саме за них. Розуміємо, що зараз в Херсонській області рельєф і ситуація, найбільш сприятлива для наступу на цьому напрямку. До того ж я вважаю, що одна з причин цих дій — відволікати російські війська від Донбасу", – додав Михайлов.

читайте такожСєвєродонецьк сам "блокує" наступ окупантів - військовий експерт

Нагадаємо, раніше Юрій Сак - радник керівника українського Міністерства оборони говорив - угруповання ЗСУ як і раніше контролюють завод хімічних речовин "Азот" (більше того - на території цього промислового підприємства знайшли притулок мирні жителі городяни).

"Ще один російський бліцкриг провалився через наполегливий опір українських солдатів", - зазначив Сак.

До того в США аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що війська окупантів зуміли домогтися тільки невеликих результатів у своєму наступі на північ від міста Слов'янська (що на Донеччині).

Однак, як кажуть американські експерти - для того, щоб пробити оборону і "проломитися" в Слов'янськ, окупантам з Росії потрібно буде масово форсувати річку Сіверський Донець.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:51

Зв'язок з космосом втрачено: Жанна Агузарова перейшла на бік рашистів

03:20

ЗСУ готуються до великого наступу: успіхи на півдні відволікають ворога від Донбасу - аналітикВідео

03:10

Не поспішайте викидати унікальну квітку: дуже простий і корисний рецепт варення з пелюсток півонійВідео

02:47

Панін образив росіян та наговорив собі на статтю : "Всі мерзотники, негідники, злочинці та ідіоти"

02:43

"Вам зі мною не нудно?": Волочкова вирішила здивувати розставленими ногами зі свічкою в руках

Реклама
02:40

Сєвєродонецьк сам "блокує" наступ окупантів - військовий експертВідео

02:10

Півонії довго та пишно цвістимуть: всі секрети догляду за "царицею квітів"Відео

01:33

Війна стане позиційною: Жданов сказав, коли РФ послабить наступВідео

00:51

Прикмети на 14 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13 червня, понеділок
23:50

Повня 14 червня: 5 речей, які принесуть гроші в СупермісяцьВідео

23:39

Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити від окупантівВідео

23:14

"Окупанти радісно просуваються": на харківському напрямку трапилася маленька зрада - АрестовичВідео

23:02

Андрій Шевченко та група 1+1 media запускають кампанію із закликом бойкотувати російських спортсменівВідео

22:54

Доля України - повертати і зміцнювати: Зеленський розніс посягання Путіна на українські земліВідео

22:48

У документальному циклі "Українські палаци. Золота доба" розказали про український палац, який зараз опинився в окупаціїВідео

22:48

Перці будуть великими і солодкими: як приготувати найефективніше добриво своїми рукамиВідео

22:39

Кабмін заборонив експорт вугілля і газу з УкраїниВідео

22:14

США напевно віддасть ЗСУ всю необхідну їм зброю - очільник ПентагонуВідео

22:08

Полетіли ще 10 мільйонів: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 під ІзюмомВідео

21:54

Ціни на гречку: експерти спрогнозували, коли вартість впаде і закінчиться дефіцитВідео

Реклама
21:53

Україна переможе у війні проти Росії завдяки "трьом китам" - ЄрмакВідео

21:52

Росія зібралася до 1 вересня анексувати Маріуполь та Донецьку область – радник мераВідео

21:33

У ЗСУ Грузинські бійці складним дальнім пострілом зі "Стугни" спалили на попіл техніку окупантівВідео

21:24

Шольц відповів на жорстку критику через затримку поставок озброєння УкраїніВідео

21:02

Публіцист розповів, які країни Європи хочуть змусити Україну піти на мир з РосієюВідео

21:00

Шольц зухвало відповів на питання про його можливу поїздку в Україну: "представник вже все сказав"Відео

20:48

ЗСУ б'ються з військами РФ, але у ворога більше сил: потрібні ППО і важка зброя - МіноборониВідео

20:44

Литва поставить Україні велику партію "вбивць орків"Відео

20:38

Російські олігархи літають Європою попри санкції - WeltВідео

20:19

Помер зірка серіалу Роксолана - актор Рафаель Котанджян

20:18

"Чому воно з коня не впало і не відкинуло копита": в Мережі глумляться з фото Лаврова на коні

20:10

Прикмети на 15 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:03

Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на Донбасі і прагнуть взяти Сєвєродонецьк – ГенштабВідео

19:40

Як долари в українців точно не візьмуть в обмінниках: ЗМІ дали відповідьВідео

19:30

"Всі мости зруйновані і люди виживають": ситуація в Сєвєродонецьку дуже важкаВідео

19:27

Грузія заслуговує статусу кандидата в ЄС більше, ніж Україна - прем'єр ГарібашвіліВідео

19:21

Тривожні сигнали для України: чому Київ незабаром почнуть вмовляти на компроміси з ПутінимПогляд

19:11

Президент Франції Макрон 15 червня відвідає з візитом УкраїнуВідео

18:59

Яким чоловікам дозволять тимчасово залишати Україну при воєнному стані: відповідь МінцифриВідео

18:57

Воював проти сина і розстрілював будинки в Сєвєродонецьку: ЗСУ взяли в полон "міліціонера ДНР"Відео

Реклама
18:55

Однією "Імператрицею" на два стільці: Ірина Аллегрова набивається в друзі Аллі Пугачовій

18:24

Депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати основну інфраструктуру міста за 7 днів - мерВідео

18:17

Росії вже нічого запропонувати світу, крім урочистих похоронів ПутінаПогляд

18:16

Буде атмосферний фронт: Діденко розповіла, де українцям варто чекати дощів

18:05

Українці зможуть отримати паспорти за кордоном: у Кабміні розповіли деталі

17:59

Гороскоп для України: що принесе повний місяць у червні кожному знаку зодіакуВідео

17:51

Застосовують штурмову авіацію: у Сєвєродонецьку зараз точаться запеклі боїВідео

17:46

Україна отримує "зелене світло" щодо статусу країни-кандидата до ЄС але з умовами - журналістВідео

17:33

Грошова удача, переїзд за кордон або сімейне щастя: три знаки зодіаку чекає 8 років везіння

17:29

Євробачення 2023: організатори висунули умову Україні для проведення конкурсуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти