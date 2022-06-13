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Бліцкриг РФ в Сєвєродонецьку провалився: в Міноборони пояснили, що відбувається у місті

13 червня 2022, 09:34

Гуманітарна ситуація у місті дуже важка і нагадує ту, яка була в Маріуполі.

У Міноборони пояснили, що відбувається у Сєвєродонецьку/ Луганська ОВА, Штаб ООС

Українські воїни своїм потужним опором не дали росіянам "провернути" бліцкриг у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Зараз українські збройні сили контролюють завод "Азот", на території якого ховаються багато мирних мешканців міста. Про це розповів радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю DW у понеділок, 13 червня.

"Ще один російський бліцкриг провалився через завзятий опір українських солдатів", – зазначив Сак.

При цьому у Сєвєродонецьку дуже важка гуманітарна ситуація – вона схожа на ту, яка була у Маріуполі, коли місто перебувало в оточенні російських окупантів.

За словами радника очільника Міноборони, події у місті розвиваються дуже динамічно. Зараз там тривають вуличні бої.

"В окремих місцях українська армія робить контратаки, які могли б проводитися більш ефективно, якби Україна в найкоротші терміни отримала в розпорядження важке озброєння", – наголосив Сак.

Україна зараз застосовує на фронті проти російських загарбників 150 гаубиць калібру 155 міліметрів. Проте нашій державі потрібно більше далекобійних артилерійських систем. Сак нагадав, що США дадуть Україні чотири системи HIMARS, а Велика Британія обіцяла надати системи MLRS.

"Зараз Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати можливість перейти у контрнаступ і звільнити нашу землю", – наголосив радник очільника Міноборони.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти витіснили українських військових з центру Сєвєродонецька на Луганщині. Росіяни вели штурмові дії за підтримки артилерії, бойові дії тривають. При цьому на двох напрямках фронту українські військові успішно відбили штурм російських загарбників.

Як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), російські війська не перестають просуватися на південний схід від Ізюма в Харківській області. При цьому ворог має певний успіх. Імовірно, окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу.

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