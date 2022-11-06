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ЗСУ форсували Оскіл і вибили окупантів з ряду населених пунктів - розвідка

6 листопада 2022, 22:56

Силами української армії були частково знищені і відкинуті ряд російських підрозділів.

ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ продовжують наступ на Харківщині / 10-та гірсько-штурмова бригада

Наступ української армії в Харківської області успішно триває вже на лівому березі річки Оскіл.

"Воїни підрозділу ГУР МОУ "Kraken" звільнили від окупантів Лівий берег Куп'янська, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ковшарівку, Новоосинове, Глушківку, Колесниківку", - повідомляє в Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В результаті злагоджених дій було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста і створити плацдарм для суміжних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

ГУР інформує, що силами української армії були частково знищені та відкинуті російські підрозділи: ПВК "Вагнер", 27 ОМСБр 1 танкової армії, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП і загони "Барс".

"Наступ української армії успішно триває на лівому березі Оскола", - зазначили в ГУР.

ЗСУ форсували Оскіл і вибили окупантів з ряду населених пунктів - розвідка

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Операція триває. Окупанти тікають або вглиб фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області йде краще, ніж очікувалося.

За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще рано, ворог може піти в контратаку.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що армія України на Харківщині звільнила понад 300 населених пунктів. Операція триває і йтиме до повної деокупації регіону.

Інші новини:

Харківська область ГУР війна Росії та України
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