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Елітна Таманська дивізія РФ зганьбилася під Харковом: ЗСУ навіть не встигли відрити по них вогонь

15 вересня 2022, 19:01

Командир полку підполковник Кулаков "самоусунувся від керівництва" раніше за всіх.

Тасманська дивізія
Елітна Таманська дивізія РФ зганьбилася під Харковом / скріншот

Російська Таманська дивізія, яка вважається найбільш боєздатною, покинула свої позиції на Харківщині ще до контрнаступу Збройних сил України.

27 липня підрозділи Таманської дивізії були змушені відійти під тиском української армії, повідомив Telegram "Досьє Шпигуна".

Згідно з телефонограмою російського офіцера, командир полку підполковник Кулаков "самоусунувся від керівництва" ввірених йому підрозділів, залишивши на позиціях всього 23 військовослужбовців, чим підставив під удар своїх бойових товаришів.

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Останні не стали довго думати і, залишивши свої позиції, відійшли в напрямку Довгенького, який, як відомо, було звільнено ЗСУ 12 вересня.

Записка окупантів
Записка окупантів / t.me/dosye_shpiona

Крім цього, в телефонограмі російський офіцер повідомив про практично відсутність постачання продовольством Таманської дивізії. Через те, що один з підрозділів 25 днів не забезпечувався продовольством, командир прийняв рішення залишити займані позиції, а його підлеглі відмовилися воювати.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували члена так званого "Молодіжного парламенту" окупованого Севастополя Олександра Череменова. Ліквідований окупант також очолював "міськком комсомолу" в анексованому Севастополі і був активним учасником мітингів на честь комуністичних вождів і СРСР.

Нагадаємо, українські військові ліквідували російського командира мотострілецького батальйону підполковника Дмитра Кочеткова. Він був родом з міста Усть-Ілімська Іркутської області.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Харківщини
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